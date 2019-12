Sparatoria a base Usa, tre morti

WASHINGTON - Un uomo armato è entrato in azione alla Naval Air Station di Pensacola, una base militare Usa in Florida, uccidendo due persona e ferendone altre 4 prima di morire a sua volta anche se al momento non è chiaro se sia stato ucciso o si sia tolto la vita. Lo riferisce l'ufficio dello sceriffo. Nella base sono stanziati 16 mila militari e 7400 civili. L'episodio segue quello dell'altro ieri a Pearl Harbour, la storica base navale a 13 km da Honolulu, nelle Hawaii, dove un militare ha aperto il fuoco uccidendo due persone e ferendone una terza prima di togliersi la vita sparandosi alla testa.