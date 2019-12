Turchia: Turkish Airlines non servirà più alcolici gratis

(ANSA) - ISTANBUL, 5 DIC - La Turkish Airlines non servirà più gin, vodka e raki (l'acquavite aromatizzata all'anice tipica della Turchia) nei suoi voli a breve e media percorrenza, anche internazionali.

Lo riporta il sito specializzato Airporthaber, secondo cui si tratta di una nuova misura che mira a ridurre i costi della compagnia di bandiera e non quindi di una decisione legata alle ripetute campagne contro il consumo di bevande alcoliche incentivate dal governo di Recep Tayyip Erdogan.

Nei voli internazionali di oltre sei ore in classe economica, la Turkish Airlines offrirà inoltre ai passeggeri solo una marca di whisky. Il nuovo regolamento interno entrerà in vigore da domani. (ANSA).