Sisma Albania: visita del commissario Ue

Il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, si trova oggi in Albania per fare il punto della situazione dopo il forte terremoto che ha colpito il paese lo scorso 26 novembre, provocando 51 vittime e numerosissimi danni. "La mia visita è la testimonianza del fatto che l'Albania non è e non sarà sola", ha detto Lenarcic al primo incontro con il premier Edi Rama a Durazzo, dove si è insediato il nucleo di emergenza. La Commissione europea ha deciso ieri di stanziare 15 milioni di euro per dare "sostegno immediato al popolo albanese". La presidente dell'esecutivo Ue Ursula von der Leyen ha poi reso noto anche la decisione di organizzare "una conferenza dei donatori per aiutare l'Albania nella ricostruzione". Secondo un bilancio dei danni ancora non definitivo sono circa 12 mila le persone alloggiate presso strutture alberghiere, tende e centri sociali. Oltre 10mila le case e gli appartamenti danneggiati, mentre circa 1200 abitazioni sono crollate.