Pelosi: Trump andrà in stato d'accusa

Donald Trump sarà messo in stato di accusa: lo ha detto la speaker della Camera, la dem Nancy Pelosi, dando disco verde alla redazione degli articoli di impeachment.



"E' in gioco la nostra democrazia, Donald Trump non ci lascia altra scelta che agire": lo ha detto la speaker della Camera, la dem Nancy Pelosi, affermando che i fatti sono "incontestabili" e che il presidente "ha abusato del suo potere per beneficio personale a spese della sicurezza nazionale". Trump, ha aggiunto, "cerca di corrompere una volta ancora le elezioni a suo vantaggio"