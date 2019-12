Iran, la tv di Stato ammette l'uccisione di dimostranti

La tv statale iraniana ha riconosciuto che le forze di sicurezza hanno sparato contro i dimostranti durante le recenti proteste per il rincaro della benzina uccidendone un numero imprecisato.

L'ammissione giunge all'indomani di un rapporto di Amnesty International, secondo cui sono almeno 208 le vittime accertate della repressione delle violente proteste nel Paese.

Ma il portavoce della magistratura di Teheran, Gholamhossein Esmaili, ha dichiarato che le cifre sono "menzogne assolute" diffuse da "gruppi ostili" all'estero.

"Anche i nomi delle vittime che hanno dato sono falsi", ha sostenuto il portavoce della Repubblica islamica, secondo cui alcuni di quelli presenti nelle liste diffuse all'estero sarebbero ancora vivi e altri sarebbero deceduti per cause naturali. "Ammettiamo che tra i manifestanti uccisi durante i recenti disordini molti sono stati uccisi da mercenari dell'organizzazione illegale dei Mojaheddin del Popolo (Mko) e di servizi di intelligence stranieri", ha detto Esmaili in una conferenza stampa, accusando "i gruppi dissidenti" che "cercano di incolpare il governo di tutte le vittime". Il portavoce non ha tuttavia fornito un bilancio ufficiale dei morti, limitandosi a dire che alcuni dei fermati durante le manifestazioni sono stati rilasciati e che circa 300 sono ancora detenuti.

Il presidente americano Donald Trump, a Londra per il summit della Nato, ha definito "terribile" che "molti" iraniani siano stati "uccisi per il solo fatto di aver manifestato".

Deputati iraniani hanno presentato una mozione urgente per la creazione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle uccisioni e gli arresti. L'iniziativa è stata annunciata dalla deputata riformista Parvaneh Salahshouri, sottolineando che tra gli obiettivi principali c'è proprio quello di chiarire il vero numero delle vittime e denunciando che tra queste ci sarebbero anche alcuni adolescenti. "La tv ha diffuso notizie unilaterali e umilianti sui manifestanti, che erano arrabbiati e frustrati dai numerosi problemi economici", ha aggiunto Salahshouri.