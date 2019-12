Amazon rimuove decorazioni natalizie con immagini Auschwitz

Amazon ha rimosso alcune decorazioni natalizie con immagini dei campi di concentramento di Auschwitz in vendita sul suo portale di shopping online, dopo una dura protesta del museo che gestisce il sito di sterminio nazista.

Lo riporta la Cnn spiegando che alcune foto e riproduzioni dei binari e del campo erano state utilizzate su una varietà di ornamenti per gli alberi di Natale ma anche impresse su alcuni gadget, come apribottiglie e tappetini per i mouse del computer.

Una vicenda "inquietante e irriverente" aveva denunciato via twitter il Memoriale di Auschwitz. Amazon ha ritirato i prodotti, che venivano offerti da venditori terzi: "Tutti devono seguire le nostre linee guida di vendita. I prodotti in questione sono stati rimossi", ha spiegato un portavoce del sito online alla Cnn. (ANSA).