Russia: bus precipita da ponte, 15 morti

Almeno 15 persone sono morte e altre 18 sono rimaste ferite in un pullman precipitato da un ponte su un fiume ghiacciato in Siberia. Lo rivela il ministero russo per le Emergenze.

L'incidente, avvento sul fiume Kuenga, a circa 4.900 km a est di Mosca, nella Siberia sud-orientale, è stato causato probabilmente dal ghiaccio.

Un video ripreso da alcuni testimoni mostra il pullman, rovesciato e schiacciato nel fiume ghiacciato.