Hong Kong: rimosso assedio a Politecnico

La polizia di Hong Kong ha rimosso l'assedio al Politecnico durato 13 giorni: la svolta è maturata dopo un'ulteriore tornata di ispezioni al campus che non ha portato al ritrovamento dei manifestanti 'irriducibili' (intorno alla ventina) che si riteneva fossero nascosti nei locali per sfuggire all'arresto. Le ricerche si sono concluse ufficialmente prima di mezzogiorno (le 5:00 in Italia) con la messa in sicurezza di molotov e materiali chimici pericolosi, usati dai manifestanti contro la polizia nel momenti di massimo scontro.