Saar sfida Netanyahu dentro il Likud

(ANSA) - TEL AVIV, 24 NOV - Dalle parole ai fatti: Gideon Saar, il maggior rivale di Benyamin Netanyahu all'interno del Likud, dopo averlo preannunciato la settimana scorsa, ha chiesto oggi formalmente al partito di svolgere primarie per la leadership dell'organizzazione. Nella sua richiesta al presidente del partito Haim Katz, Saar ha indicato in due settimane il lasso di tempo in cui si deve svolgere la consultazione. Questo - a suo giudizio -consentirebbe al nuovo leader, e Saar di è detto fiducioso sul suo successo nelle primarie, di provare a formare un governo nei 21 giorni che la Knesset ha a disposizione per trovare un premier prima che si passi definitivamente a nuove elezioni.

La sfida di Saar a Netanyahu è stata lanciata subito dopo l'incriminazione del premier da parte del Procuratore generale Avichai Mandelblit. Saar ha esplicitamente attaccato Netanyahu per le sue critiche alla magistratura accusata di "tentato golpe" nei confronti del premier.