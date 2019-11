Le sardine riempiono la piazza a Ny

(ANSA) - WASHINGTON, 24 NOV - Una piazza di sardine anche a New York, dove in serata sono attese alcune centinaia di persone a Washington Square Park, nel west village, vicino alla statua di Giuseppe Garibaldi.

L'iniziativa è organizzata da un gruppo di expat (le 'Sardine atlantiche') e chiama a raccolta gli italiani che vivono nella Grande Mela per "denunciare la retorica dell'odio, della discriminazione, dell' esclusione dei più deboli che sta infestando come erba cattiva la nostra politica". Senza dimenticare, tuttavia, che il populismo e il sovranismo sono caratteristiche anche della politica americana. "Guardiamo agli Stati Uniti e all'Italia con le stesse preoccupazioni, rigettando ogni forma di discriminazione, razzismo, xenofobia e populismo", hanno spiegato gli organizzatori.