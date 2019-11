Bloomberg, corro per battere Trump

"Correrò per la presidenza per sconfiggere Donald Trump e ricostruire l'America": lo ha annunciato sul sito della propria campagna elettorale il miliardario Michael Bloomberg, sciogliendo cosi' ogni indugio sulla sua candidatura con i democratici.

"Non possiamo sopportare altri quattro anni di azioni spericolate e disoneste del presidente Donald Trump. Egli rappresenta una minaccia esistenziale per il nostro Paese e i nostri valori. Se vince un altro mandato, potremmo non riprenderci più dal danno": lo afferma Michael Bloomberg in un video che accompagna l'annuncio della sua candidatura alle primarie dem per la Casa Bianca.