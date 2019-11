Hong Kong: famiglie,stop gas lacrimogeni

(ANSA) - HONG KONG, 23 NOV - Decine di famiglie, anche con bambini piccoli, hanno dato vita a una marcia pacifica a Hong Kong per protestare contro il modo in cui il governo dell'ex protettorato britannico ha gestito finora le manifestazioni pro-democrazia. Oggetto delle contestazioni, in particolare, è il lancio di gas lacrimogeni da parte della polizia: episodi avvenuti spesso in aree affollate e vicino alle scuole e con il timore che possano essere rilasciate sostanze chimiche tossiche tra cui la cancerogena diossina.

La polizia ha sparato oltre 9.000 colpi di gas lacrimogeni dall'inizio delle proteste a giugno.