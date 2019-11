Germania: Cdu vota contro elezione candidato cancelliere

(ANSA) - BERLINO, 23 NOV - Non seguiranno l'esempio dei socialdemocratici: la Cdu tedesca ha rigettato ad ampia maggioranza l'ipotesi di un'elezione del candidato cancelliere da parte dei membri del partito. Opzione contenuta in una mozione, presentata al congresso dei cristiano-democratici, in corso da ieri a Lipsia.

Tradizionalmente, il presidente della Cdu è anche il candidato cancelliere. Ma le molte critiche sollevate dalla guida di Annegret Kramp-Karrenbauer, nelle scorse settimane e mesi, hanno fatto aprire il dibattito anche su scenari alternativi.

La leader, che ieri ha posto la questione di fiducia, mettendo in campo anche la possibilità di un passo indietro, esce più forte da questo Parteitag, ma la decisione sulla candidatura a cancelliere è stata rimandata di un anno.(ANSA).