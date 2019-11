Bolivia: presto nuova legge elettorale

(ANSA) LA PAZ, 21 NOV - Una nuova legge che porti allo svolgimento in Bolivia di elezioni generali nel gennaio prossimo è all'esame del Parlamento e potrebbe essere varata, dopo l'esame di Senato e Camera, nel giro di pochi giorni.

I media boliviani rilevano oggi che la Commissione costituzionale del Senato ha già avviato i suoi lavori con l'esame dei due progetti di legge preparati dal Movimento al socialismo (Mas) e dal governo della presidente ad interim, Jeanine Anez.

Già oggi un testo unico potrebbe essere trasmesso al plenum del Senato che potrebbe approvarlo in tempi rapidi, tanto da trasmetterlo domani alla Camera per il varo definitivo.

Uno dei più importanti ostacoli per l'avanzamento dei lavori parlamentari, nota oggi il quotidiano El Deber, è stato rimosso con l'accettazione da parte del Mas del presidente dimissionario Evo Morales, della legittimità della presidenza ad interim di Anez, finalizzata esclusivamente ad una attività di transizione verso una nuova consultazione elettorale.