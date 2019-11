Oim, dimezzati i morti nel Mediterraneo

Sono 1.091, da inizio anno, i migranti morti lungo i tre principali itinerari del Mediterraneo, a fronte dei 2.117 decessi registrati nello stesso periodo del 2018. La diminuzioni delle vittime è registrata dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), che rileva anche una decrescita degli arrivi in Europa via mare: 91.500 persone tra migranti e rifugiati, in calo dell'11% rispetto ai 103.347 dello stesso periodo dell'anno scorso.

Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite per la migrazione, la rotta del Mediterraneo centrale (Italia e Malta) rimane la più letale per i rifugiati con 695 morti, ma lontana dai 4.580 morti registrati nel 2016. Ci sono stati inoltre 71 morti nel Mediterraneo orientale (Grecia e Cipro).