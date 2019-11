Gaza, decine di razzi verso Israele

Decine di razzi sono stati sparati stamane da Gaza verso Israele, secondo prime stime ufficiose.

Sirene di allarme risuonano in una vasta aerea del sud di Israele, fino a Tel Aviv. Migliaia di persone hanno avuto ordine di restare nelle immediate vicinanze di rifugi e di stanze protette nei loro appartamenti, per proteggersi dai razzi palestinesi.

Un'atmosfera di massima allerta si avverte anche nella Striscia di Gaza in seguito alla uccisione da parte di Israele di un leader militare della Jihad Islamica, Baha Abu al-Ata.

Assieme con lui è rimasta uccisa anche la moglie. Due vicini di casa, nel rione Sajaya di Gaza, sono rimasti feriti. Da alcune ore dai minareti delle moschee sono rilanciate invocazioni alla vendetta.



La Jihad islamica palestinese ha confermato la morte del suo comandante militare Baha Abu al-Ata e, in un volantino diffuso a Gaza, promette: "La nostra reazione farà tremare l'entità sionista". Il leader politico della Jihad islamica, Ziad Nahale, ha affermato secondo i media locali che "Israele ha oltrepassato tutte le linee rosse. Reagiremo con forza".

Un secondo leader della Jihad islamica, Akram Ajuri, è stato oggetto in Siria di un attacco mentre si trovava la scorsa notte a Damasco, vicino all'ambasciata del Libano. Lo riferiscono i media israeliani, che citano informazioni della stampa siriana. La sua sorte non è ancora nota. L'episodio è avvenuto mentre a Gaza Israele attaccava la casa dell'altro leader della Jihad islamica, Baha Abu al-Ata.

In seguito al nutrito lancio di razzi da Gaza, la aviazione israeliana ha colpito una installazione della sicurezza interna situata nel Nord della Striscia. Non si ha notizia di vittime. In Israele questa informazione non è stata ancora confermata. Fonti di stampa a Gaza aggiungono che l'Egitto si è attivato per calmare la situazione. Una sua delegazione sarebbe in arrivo in Israele, secondo queste fonti.

"Siamo con le forze di sicurezza che hanno lavorato per il successo dell'operazione di questa mattina da molto tempo". Lo ha detto il presidente israeliano Reuven Rivlin. "So che loro e il governo israeliano che ha approvato l'operazione - ha proseguito - hanno in mente la sicurezza di Israele e solo questo".