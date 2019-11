Ucraina, al via terzo ritiro dal Donbass

(ANSA) - MOSCA, 9 NOV - La milizia dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (DPR) e le truppe ucraine hanno confermato l'inizio del ritiro dei contingenti militari sulla linea del fronte, in Donbass, nell'ultima 'zona di contatto' nel settore Bohdanivska-Petrivske. Lo riporta Interfax.

Donetsk e Kiev hanno lanciato traccianti verdi nel cielo, segnalando l'inizio del disimpegno. In precedenza erano stati sparati razzi bianchi che segnalavano la disponibilità delle parti a procedere. I miliziani del DPR stanno lasciando Petrivske e si stanno dirigendo verso posizioni precedentemente determinate. Le forze devono essere ritirate contemporaneamente alla distanza di 1 km dalla linea di contatto.

Il disimpegno delle forze in conflitto è già avvenuto in due sezioni, fuori dal villaggio di Stanytsia Luhanska e vicino alla città di Zolote nella regione di Luhansk. Il disimpegno delle forze è una delle condizioni chiave per tenere il vertice del Formato Normandia fra i leader di Francia, Germania, Ucraina e Russia.