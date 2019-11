Ultimo giro di consultazioni in Austria

A 40 giorni dalle elezioni politiche in Austria, la Oevp di Sebastian Kurz e i verdi si incontrano oggi per l'ultimo giro di consultazioni prima di un eventuale avvio di trattative vere e proprie per la formazione di un governo.

Il giovane leader del partito popolare ha annunciato per la tarda serata uno statement alla stampa "per ripercorrere le tappe delle consultazioni". In mattinata l'ex cancelliere si è limitato a definire "molto positivo" i colloqui finora avvenuti.

Anche il leader dei verdi, Werner Kogler, si è detto fiducioso.

Il direttivo del partito ecologista si riunirà domenica per deliberare l'eventuale via libera alle trattative. Per quanto riguarda invece la Oevp la decisione spetta unicamente a Kurz, che la dovrebbe comunicare nei primi giorni della prossima settimana.