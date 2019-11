Usa: mostrò il dito medio a Trump, eletta in consiglio in Virginia

Nel novembre del 2017, in sella sulla sua bicicletta, aveva mostrato il dito medio al passaggio del corteo presidenziale che accompagnava Donald Trump e, immortalata da un fotografo, era stata licenziata in tronco dal suo datore di lavoro: ieri Juli Briskman, nella sua nuova veste di candidata democratica, ha vinto la corsa per una poltrona nel Consiglio delle autorità di vigilanza della contea di Loudoun (Virginia) battendo la sua rivale repubblicana.

Esattamente due anni fa, riporta Cbs News, la 52enne Briskman balzò agli onori della cronaca proprio in virtù di quell'immagine, che la ritraeva nel giorno di Halloween mentre pedalava lungo il suo abituale percorso nella Virginia del nord quando il Suv nero del presidente seguito dalle auto di scorta la sorpassava: lei, senza pensarci due volte, alzò il braccio sinistro mostrando il dito medio in direzione del corteo d'auto.

La stessa Briskman pubblicò l'immagine, scattata da un fotografo della Casa Bianca che si trovava dietro di lei, sulle sue pagine Facebook e Twitter. La foto divenne ben presto virale ma le costò anche il posto perchè il suo datore di lavoro - un'azienda della Virginia che partecipa alle gare d'appalto del Governo - la licenziò con effetto immediato accusandola di avere violato la politica aziendale sui social media. La donna portò poi la società in tribunale e riuscì ad ottenere la liquidazione che le era stata negata.

L'anno scorso, proprio a causa del licenziamento Briskman annunciò di volere entrare in politica con i colori dei democratici. La sua vittoria è stata accompagnata da quella dei dem, che ieri hanno tolto al Grand Old Party il controllo dell'intero Parlamento dello Stato, per la prima volta in 20 anni.