Tentativo di dirottamento dell'aereo a Amsterdam. Passeggeri e equipaggio al sicuro

Sono stati sbarcati in sicurezza i passeggeri e l'equipaggio dell'aereo di Amsterdam attorno al quale è scattato l'allarme e che, secondo i media olandesi, aveva subito un tentativo di dirottamento. Lo riferisce la polizia militare olandese precisando tuttavia che "continuano le indagini".

"Sta succedendo qualcosa, stiamo scoprendo cosa sta succedendo. Mi tengo informato". Lo ha detto il premier olandese Mark Rutte, citato dai media locali, sull'allarme all'aeroporto di Amsterdam. "Spero che finisca bene", ha aggiunto.

