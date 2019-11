Giordania: assale turisti con coltello

Uno sconosciuto armato di coltello ha oggi assalito un gruppo di turisti mentre erano in visita nella città giordana di Jerash (a nord di Amman), celebre per i suoi reperti archeologici di epoca romana. Lo riferisce la agenzia di stampa ufficiale giordana Petra, secondo la quale, prima di essere neutralizzato, l'assalitore ha ferito tre turisti messicani, una svizzera, una guida turistica giordana e un agente di polizia. L'assalitore è stato arrestato, identificato ed è adesso sotto inchiesta.

I feriti sono stati ricoverati a Jerash per le prime cure. Alcuni di loro, che versano però in condizioni gravi, sono stati successivamente trasferiti con un jet privato in un centro medico di Amman.