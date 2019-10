Amanda Knox diventa commentatrice. La 32enne americana prima condannata e poi assolta per l'omicidio di Meredith Kercher dopo aver trascorso 4 anni in una prigione italiana, avrà una sua rubrica - intitolata 'Ask Amanda Knox', chiedi ad Amanda Knox - su un giornale locale di Seattle, nello stato di Washington.

Il Westside Seattle, settimanale cartaceo che ha una versione giornaliera online, è di proprietà della famiglia del neo-marito della giovane, Christopher Robinson.