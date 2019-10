Siria:Di Maio, bene tregua ma incertezza

"La condanna della comunità internazionale ha avuto un ruolo nel raggiungimento delle tregue. E' positivo ma resta incertezza sugli sviluppi. Ogni sviluppo che ponga fine ai conflitti è positivo ma ci sono interrogativi sull'intesa raggiunta da Ankara e Mosca". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in una comunicazione al Senato sulla situazione in Siria.

"Stabilizzare la regione è strategico per la nostra sicurezza nazionale", ha aggiunto. Bisogna "mantenere l'attenzione verso Daesh. Non possiamo permetterci di disperdere i risultati fin qui raggiunti. Per questo la riunione Washington della coalizione anti-Isis (in programma a Washington il 14 novembre, ndr) è importante", ha aggiunto sottolineando che "non siamo disposti ad avallare esperimenti di ingegneria demografica" dopo l'intervento turco contro i curdi, e "vigileremo perché il rientro dei rifugiati avvenga secondo gli standard dell'Unhcr".

Il capo della Farnesina ha poi ricordato che in sede europea "abbiamo detto che era necessario bloccare l'export di armi verso la Turchia". L'Italia in tal senso, ha ricordato, "ha sospeso ogni rilascio di nostre autorizzazioni di armamenti. Ho anche disposto di aprire un'istruttoria su autorizzazioni già esistenti", in via di conclusione.