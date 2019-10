Iran: cerimonie segrete, arrestati membri setta illegale

Le Guardie della rivoluzione islamica iraniana hanno arrestato un gruppo di sostenitori della setta illegale Baha'i a Shiraz, nella provincia sudoccidentale di Fars, con l'accusa di aver tenuto una cerimonia segreta per celebrare il compleanno di uno dei suoi membri di spicco. Secondo quanto riferisce la Fars, agenzia vicina ai Pasdaran, l'operazione è stata condotta per contrastare le attività di spionaggio del gruppo, che sarebbero avvenute con il supporto di Israele.

La setta Baha'i è stata bandita in Iran dopo la rivoluzione islamica del 1979 e diversi suoi membri sono stati arrestati e condannati a morte negli anni. Inoltre, numerose loro proprietà sono state confiscate.