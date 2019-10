Gb: deputate con Meghan contro i media

Settantadue deputate britanniche - provenienti da tutto il panorama politico - hanno scritto una lettera a Meghan Markle, duchessa del Sussex per esprimere la loro solidarietà nei suoi confronti di fronte ai "toni coloniali antiquati" che appaiono sulla stampa contro di lei e la sua famiglia. Lo riporta la Cnn.

Nella missiva le parlamentari scrivono alla moglie del Principe Harry di averla sostenuta nel "prendere posizione contro la natura, spesso sgradevole e fuorviante, delle storie pubblicate in un certo numero di giornali nazionali su di te, il tuo personaggio e la tua famiglia".

Talvolta storie e titoli di giornali, prosegue la lettera a Meghan Markle, "hanno cercato di calunniare il tuo personaggio senza alcuna buona ragione, per quanto possiamo vedere", ha aggiunto la lettera. "Ancora più preoccupanti sono i toni coloniali antiquati, che solo così si possono descrivere, di queste storie", osservano le parlamentari aggiungendo che questo non poteva "essere lasciato incontrastato".