++ Russiagate: Papadopouolos si candida a Congresso ++

George Papadopoulos, l'ex consigliere della campagna elettorale di Donald Trump che con le sue confidenze a un diplomatico australiano diede avvio al Russiagate, ha annunciato di correre per il seggio in California lasciato vacante dalla deputata dem Katie Hill, dimessasi per un affaire con un suo collaboratore a Capitol Hill.

Papadopoulos, primo consigliere del tycoon arrestato nell'inchiesta del procuratore speciale Robert Mueller, ha scontato 14 giorni di carcere per aver mentito all'Fbi