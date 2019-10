Fermati 81 migranti tra Macedonia-Serbia

In Macedonia del Nord la polizia ha scoperto nelle ultime ore 81 migranti in un edificio non lontano dal confine con la Serbia, e ha arrestato un uomo sospettato di traffico di esseri umani. Come riferiscono i media serbi, fra gli 81 migranti 19 sono minori. Non è stata precisata la loro nazionalità.

Entrati in Macedonia del Nord dalla Grecia, erano diretti in Serbia, per continuare poi il viaggio verso i Paesi dell'Europa occidentale. Tutti, aggiungono i media, saranno riconsegnati alle autorità greche.

Negli ultimi mesi si è intensificato il flusso di migranti in viaggio lungo la cosiddetta rotta balcanica, provenienti da Turchia e Grecia. Un itinerario teatro della drammatica crisi migratoria del 2015-2016 quando lungo tale rotta oltre un milione di profughi giunsero in Ue.