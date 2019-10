Maltempo in Giappone, almeno 10 morti

Almeno 10 persone sono morte e 4 risultano disperse in Giappone per le piogge torrenziali che hanno colpito il Paese. La violenta perturbazione è generata dalla bassa pressione che provoca allagamenti e frane in aree dell'arcipelago centro e nord orientale. I danni maggiori si sono registrati nelle prefettura di Chiba, di Fukushima e nella città di Iwaki, a nord est di Tokyo, dove corsi di acqua hanno rotto gli argini e le autorità hanno evacuato aree abitate. Secondo l'Agenzia meteorologica nazionale, sono caduti più di 200 mm di pioggia in sole 12 ore a Chiba: il volume equivale alle precipitazioni dell'intero mese di ottobre. Cancellati 20 voli all'aeroporto di Narita e alcuni servizi ferroviari nelle prefetture di Chiba e Ibaraki per il fango che ha ostruito le rotaie e allagato le stazioni. La prefettura di Chiba ha chiesto al governo di inviare le Forze di Autodifesa per gestire l'emergenza e velocizzare le operazioni di ricerca dei dispersi.