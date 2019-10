Barcellona, scontri polizia-manifestanti

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Dopo momenti di grande tensione, con i manifestanti che urlavano slogan e lanciavano oggetti contro la polizia, questa ha caricato la manifestazione indipendentista nella Via Laietana, al centro di Barcellona. Lo scrive La Vanguardia. I Mossos D'Esquadra, la polizia catalana, ha invitato su twitter i cittadini a non avvicinarsi alla zona, dove prosegue il lancio di oggetti contundenti contro gli agenti.

Circa 350.000 persone hanno preso parte alla nuova marcia di protesta contro le dure condanne inflitte ai leader indipendentisti. Non c'era finora stato alcun incidente.

Secondo i media locali, in 10.000 circa si sono radunati in serata nella Via Laietana, dove si trova il comando della polizia nazionale a Barcellona, e dove sono avvenuti gli scontri.