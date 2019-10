Bolivia: Morales a +10,56% su Mesa

(ANSA) - LA PAZ, 25 OTT - Lo spoglio praticamente concluso da parte del Tribunale supremo elettorale (Tse) delle schede (99,99%) delle elezioni presidenziali di domenica in Bolivia danno come responso la vittoria al primo turno di Evo Morales, davanti al suo sfidante, l'ex presidente centrista Carlos Mesa.

Due giornali - La Razon e Los Tiempos - riferiscono che quando manca lo 0,1% dei voti da scrutinare, il capo dello Stato uscente ha raccolto il 47,07%, mentre a Mesa è andato il 36,51%.

Questo fa una differenza del 10,56% che, in linea con la Costituzione boliviana, abilita un candidato a proclamarsi vincitore.

Il risultato continua però a essere messo in dubbio dall'opposizione boliviana che organizza proteste in varie città, dall'Organizzazione degli Stati americani (Osa), dalla Ue e dagli Usa che ritengono che varie irregolarità nel processo elettorale spingono a ritenere che la questione dovrebbe essere risolta comunque con un ballottaggio.