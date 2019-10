Brexit: Johnson propone elezioni il 12 dicembre

Boris Johnons intende proporre al Parlamento la convocazione di elezioni anticipate nel Regno Unito per il 12 dicembre prossimo. Lo ha detto lui stesso alla Bbc dopo una riunione del Consiglio di gabinetto. Il premier conservatore ha aggiunto di essere pronto a dare più tempo alle Camere per discutere sulla ratifica dell'accordo da lui raggiunto con Bruxelles sulla Brexit - il cui iter sprint è stato respinto da Westminster - a patto che i parlamentari accettino di dire sì alle elezioni prima di Natale.

Il premier Boris Johnson strappa un'altra vittoria alla Camera dei Comuni che ha approvato stasera senza emendamenti significativi i contenuti del Queen's Speech, ossia le linee del programma dei prossimi mesi letto dalla regina secondo tradizioni a Camere riunite. I sì sono stati 310, i no 299. Subito dopo il ministro Jacob Rees-Mogg, Leader of the House, ha formalizzato la presentazione per lunedì di una mozione per la convocazione di elezioni il 12 dicembre, ma l'opposizione laburista per ora ha preso tempo.