Scade la tregua in Siria: 'Via i curdi o riparte l'attacco'

La Turchia esclude un'estensione della tregua per il ritiro dei curdi nel nord della Siria, chiesta ieri da Emmanuel Macron a Vladimir Putin. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, prima di partire per Sochi dove oggi incontrerà Putin. "Non mi è giunta alcuna richiesta direttamente da Macron, che invece ha incontrato i terroristi" curdi. "La Francia - ha aggiunto Erdogan - non è una nostra controparte in questo processo, sembra che Macron stia cercando di crearsi un ruolo in questo accordo".

Via tutti i curdi o riparte l'attacco - Sono 700-800 i "terroristi" curdi dello Ypg che dall'inizio della tregua hanno lasciato la zona di sicurezza turca nel nord della Siria. Altri "1.200-1.300 stanno rapidamente lasciando l'area. Stiamo seguendo i loro passi con attenzione, devono andarsene tutti altrimenti riprenderemo l'operazione in modo ancora più determinato". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan prima di partire per Sochi, dove oggi incontrerà il presidente russo Vladimir Putin a poche ore dalla scadenza della tregua, fissata per le 22 di oggi (le 21 in Italia).

Assad al fronte con le truppe vicino a Idlib - Il presidente siriano Bashar al Assad si trova insieme alle truppe dell'esercito di Damasco sulle prime linee nella città di Hobait, nella regione di Idlib. Lo rende noto la presidenza siriana su Twitter, invitando a "rimanere sintonizzati". La zona di Idlib è ancora in mano ai ribelli e jihadisti.

Erdogan, chiederò all'amico Putin il ritiro dei curdi - "Con il mio amico Vladimir Putin parleremo della situazione in Siria, della presenza del regime e della Commissione costituzionale, che si riunirà il 30 ottobre a Ginevra. Voglio anche discutere del nostro accordo per difendere la pace a Idlib". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in una conferenza stampa all'aeroporto Esenboga di Ankara prima di partire per Sochi, dove oggi incontrerà il presidente russo Vladimir Putin per discutere della situazione in Siria a poche ore dalla scadenza della tregua, fissata per le 22 di oggi (le 21 in Italia). Nel nord della Siria "da ovest a est, da Manbij a Ayn al Arab (Kobane) a Qamishili, il regime e la Russia" sono presenti, "speriamo di raggiungere l'accordo desiderato" con Putin sul ritiro dei miliziani curdi da queste zone.

Siria: Putin a Erdogan, situazione critica - La situazione in Siria è "molto critica": lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin all'inizio dell'incontro a Sochi con il leader turco Recep Tayyip Erdogan. "Penso - ha proseguito Putin rivolgendosi a Erdogan - che il nostro incontro di oggi e le nostre consultazioni siano altamente necessarie". Il leader del Cremlino ha inoltre auspicato che "il livello raggiunto nelle relazioni tra Russia e Turchia svolgerà adesso il suo compito nel risolvere tutte le questioni difficili viste oggi nella regione". Lo riporta la Tass.

Erdogan, 775 i 'terroristi neutralizzati' finora - Sono 775 i "terroristi" delle milizie curde Ypg "neutralizzati" (cioè uccisi, feriti o catturati) nell'operazione militare turca nel nord della Siria. Lo ha sostenuto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, fornendo un nuovo bilancio a poche ore dalla scadenza della tregua per il ritiro dei curdi. Nell'offensiva hanno anche perso la vita 7 soldati di Ankara e 79 miliziani siriani filo-turchi, ha aggiunto Erdogan, oltre a 20 civili rimasti uccisi dai colpi di mortaio lanciati in Turchia da oltre confine. (ANSA).