Expo 2020: Glisenti, Italia aperta al mondo

(ANSA) - MATERA, 20 OTT - Il tetto del Padiglione Italia dell'Expo 2020, a forma di tre scafi di nave rovesciati, "simboleggia innanzitutto la visione storica dell'Italia, la sua visione marittima verso il Mediterraneo e verso altri mondi, un'Italia che naviga portando le proprie ricchezze ma anche pronta a raccogliere le ricchezze e i saperi degli altri.

Un'Italia in movimento che raccoglie la bellezza di tutti i Paesi che noi vogliamo tenere insieme attorno alla bellezza italiana". Lo ha detto all'ANSA il commissario generale dell'Italia per l'expo 2020 di Dubai, Paolo Glisenti, a Matera per la presentazione del Padiglione Italia.

I tre scafi "rovesciati poi diventano tettoie, diventano la casa dell'Italia", ha spiegato.