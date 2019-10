Primo aeroporto nell'altopiano del Pamir in Xinjiang

Le autorità cinesi hanno approvato il progetto di costruzione del primo aeroporto nell'altopiano della Regione Autonoma dello Xinjiang Uygur, in Cina nord-occidentale. Situato nella Contea autonoma tagika di Taxkorgan, il nuovo aeroporto è stato progettato per gestire 160.000 passeggeri e 400 tonnellate di merci e posta all'anno. Lo comunica l'Amministrazione regionale dello Xinjiang, parte dell'Amministrazione dell'aviazione civile cinese. L'investimento è stato pari a circa 1,63 miliardi di yuan, 230 milioni di dollari.

Il progetto è stato recentemente approvato dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. Secondo le previsioni, renderà più facile il viaggio per i residenti locali, migliorerà le capacità di soccorso di emergenza e promuoverà lo sviluppo economico e sociale regionale. Situato nella parte orientale dell'altopiano del Pamir, la Contea di Tajik ha un'altitudine media di oltre 4.000 metri.