Nigeria,300 torturati in scuola islamica

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Maltrattamenti e torture su 300 bambini e uomini in una scuola maschile islamica a Daura, in Nigeria, nello stato di Katsina: è quanto scoperto dalla polizia locale, secondo il sito 'AllAfrica', dopo che molti di loro sono riusciti a fuggire. Nelle perquisizioni, la polizia ha trovato 67 persone di età compresa tra 7 e 40 anni "legate a catene". Un religioso musulmano di 78 anni è stato arrestato. "Abbiamo appreso che i detenuti qui sono stati oltre 300 e, a causa dei trattamenti disumani cui sono stati sottoposti, si sono ribellati", ha detto ai giornalisti il portavoce della polizia di Katsina, Sanusi Buba.

Il proprietario e gli insegnanti sono riusciti a fuggire durante il raid che arriva a poche settimane da un fatto simile, sempre in Nigeria. Alla fine di settembre, infatti, la polizia ha liberato oltre 300 studenti da una presunta scuola islamica situata nella città di Kaduna.