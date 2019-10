Catalogna: cariche della polizia a Barcellona e Girona

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Ancora vioplenze e tensione in Catalogna, dopo La polizia ha caricato i dimostranti a Barcellona e Girona dopo che questi hanno tentato di entrare nelle locali rappresentanze del governo di Madrid. Lo riportano media spagnoli. Immagini in diretta tv dalla capitale catalana hanno mostrato manifestanti che urlano a poca distanza dalla polizia, schierata in assetto antisommossa. Secondo la polizia urbana di Barcellona, in piazza sono scese circa 40.000 persone. Secondo la Vanguardia, i reparti dei Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, hanno caricato i gruppi più violenti, come quelli in azione all'Eixample, un quartiere centrale della città. Scontri e falò anche al Paseo de Gracia, una delle più celebri strade cittadine. Cariche si segnalano anche a Tarragona.

Si segnalano molti feriti ed arresti. (ANSA).