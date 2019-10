Hong Kong: polizia, bomba artigianale telecomandata (2)

(ANSA) - PECHINO, 14 OTT - Tang ha spiegato che un'auto della polizia era appena arrivata sul posto per rimuovere un blocco stradale sistemato dai manifestanti anti-governativi: un agente era appena uscito dalla vettura quando la bomba, sistemata in una aiuola distante 10-15 metri metri, è stata fatta detonare.

Il funzionario ha spiegato che gli esplosivi usati sono simili a quelli impiegati in alcune azioni terroristiche in altre parti del mondo, aggiungendo di ritenere che l'ordigno sia stato comunque confezionato da mani esperte.

Kong Wing-cheung, sovrintendente capo aggiunto dei rapporti pubblici, ha riferito che 201 persone sono state arrestate nelle proteste da venerdì a domenica, di cui 7 sospettate di azioni criminali vicino a un negozio di snack di Kwai Chung Square e sei di loro, dai controlli effettuati, sono risultati studenti.

In aggiunta, 26 persone, di cui 18 studenti, sono state arrestate a Flora Plaza, a Fanling, per il sospetto di danni contro una banca. "Non sono atti da decorazione, ma azioni illegali", ha ammonito Kong, lanciando un appello agli studenti.

