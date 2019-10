Gb: William e Kate in visita in Pakistan

(ANSA) - LONDRA, 14 OTT - Missione delicata da oggi per il principe William e sua moglie Kate, chiamati a rappresentare la famiglia reale e la Gran Bretagna in Pakistan: ex colonia dell'impero britannico nel subcontinente indiano e secondo Paese al mondo per numero di abitanti musulmani.

La visita si svolge in un momento che fonti diplomatiche britanniche definiscono "molto complesso": con il Pakistan alle prese con nuove esplosioni nelle endemiche violenze interne e con il ritorno di minacciose tensioni di confine con l'India.

William, secondo nella linea di successione a Elisabetta II, arriva a Islamabad a 13 anni di distanza dalla precedente missione ufficiale compiuta nel 2006 da suo padre, l'erede al trono Carlo, con la consorte Camilla.

Il programma prevede che i duchi di Cambridge facciano sosta anche nell'antica Lahore e poi nell'inquieta regione tribale al confine con l'Afghanistan. Ci si aspetta che William incoraggi i rapporti bilaterali attuali pakistano-britannici e l'impegno contro i cambiamenti climatici.