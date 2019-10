++ Hong Kong: polizia, bomba artigianale telecomandata ++

(ANSA) - PECHINO, 14 OTT - La polizia di Hong Kong ritiene che nelle proteste anti-governative di ieri sia comparsa per la prima volta una bomba artigianale azionata da un telecomando simile a quelle adoperate in attacchi terroristici stranieri.

Puntava a "uccidere o colpire" gli agenti, ha detto in conferenza stampa il vicecapo Tang Ping-keung, per il quale l'ordigno è esploso tra Nathan Road e Fife Street a Mong Kok. La detonazione, riporta il network Rthk, si ritiene sia stata azionata attraverso un telefono cellulare.(ANSA).