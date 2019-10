++ Siria: autorità curde,Ras al-Ain ancora in mano nostra ++

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Le autorità curde smentiscono l'annuncio del ministero della Difesa turco secondo cui la città di Ras al-Ain sarebbe stata conquistata dall'esercito di Ankara.

"Ras Al-Ain sta ancora resistendo e i combattimenti sono in corso", ha detto un funzionario delle forze democratiche siriane a guida curda, riferiscono i media internazionali. Lo stesso Osservatorio siriano per i diritti umani afferma che la città, principale obiettivo dell'offensiva turca, non è stata completamente conquistata. (ANSA).