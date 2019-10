Trump a ex ambasciatore, non testimoni

(ANSA) - WASHINGTON, 8 OTT - L'amministrazione Trump ha ordinato all'ex ambasciatore Usa presso la Ue, Gordon Sondland, di non presentarsi alla Camera per testimoniare sul caso Ucraina nell'ambito dell'indagine per impeachment. Lo riporta il New York Times. L'audizione era prevista per oggi davanti alla commissione intelligence.