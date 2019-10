Scontri a Baghdad, lacrimogeni polizia

Scontri a Baghdad e in altre città irachene per il terzo giorno consecutivo: il coprifuoco imposto dalle autorità è stato violato stamani da cortei di manifestanti. La polizia, affermano fonti locali, ha risposto lanciando lacrimogeni e sparando colpi di arma da fuoco in aria per disperdere la folla. Il bilancio, nelle ultime 72 ore, è salito a 11 morti, tra cui un bambino e un poliziotto, a Baghdad e nelle altre città del centro-sud in rivolta. I dimostranti protestano contro il carovita.