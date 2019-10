Wto, sì ai dazi Usa per 7,5 miliardi di dollari

Il Wto ha stabilito che gli Usa potranno imporre dazi agli europei per 7,5 miliardi di dollari come compensazione per gli aiuti illegali concessi al consorzio aeronautico Airbus.

Le Borse europee scivolano. L'indice d'area stoxx 600 cede il 2,1%. La peggiore è Londra (-2,6%), ma soffrono anche Parigi (-2,2%), Francoforte (-1,8%), Madrid.

Piazza Affari peggiora con il Ftse Mib che cede il 2% a 21.503 punti, in linea con gli altri listini europei. Scivolano Tim (-4,8%) e Buzzi (-4%). Andamento negativo anche per le banche ad eccezione di Banco Bpm (+1,5%) con l'idea di fusione con Ubi (-0,1%).

Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 141 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,89%.