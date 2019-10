Taiwan, crolla un ponte vicino al villaggio di Nanfangao. Almeno cinque dispersi

Un ponte in una baia nell'est di Taiwan, vicino al villaggio di Nanfangao, è crollato questa mattina ferendo almeno dieci persone: lo ha reso noto un funzionario dei servizi di emergenza del Paese. Un'autocisterna carica di carburante che in quel momento stava attraversando la struttura è precipitata in acqua incendiandosi e colpendo tre imbarcazioni. Sei dei dieci feriti versano in gravi condizioni. Le autorità di Taiwan temono che ci siano cinque dispersi. Il ministro dell'Interno, Hsu Kuo-yung, ha detto all'emittente Formosa TV che, secondo alcuni testimoni, al momento del crollo almeno cinque persone si trovavano sul ponte.