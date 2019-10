Musica: morta soprano Jessye Norman

Il soprano Jessye Norman, stella di scuola wagneriana, è morta ieri a New York all'età di 74 anni: lo ha reso noto la portavoce di famiglia, Gwendolyn Quinn.

Norman - vincitrice di quattro Grammy Award, della National Medal of Arts e del Kennedy Center Honor - era ricoverata all'ospedale Mount Sinai St. Luke per complicazioni legate ad una lesione al midollo spinale risalente al 2015.