Conte vede Pompeo, Italia teme i dazi

L'Italia vuole schivare, o quantomeno ridurre al minimo, l'impatto della nuova ondata di dazi americani verso l'Ue: è questo il principale dossier che fa da sfondo alla visita a Roma del segretario di Stato americano Mike Pompeo, che oggi ha incontrato il presidente Sergio Mattarella ed il premier Giuseppe Conte, mentre domani vedrà Luigi Di Maio.

Pompeo è sbarcato a Fiumicino alla vigilia di un pronunciamento del Wto molto temuto dalle cancellerie europee: l'entità delle compensazioni che gli Usa potranno chiedere all'Ue per gli aiuti a Airbus, giudicati illegali. Gira la cifra di 7 miliardi di euro, che gli americani potrebbero trasformare in tariffe aggiuntive ai prodotti europei. E l'Italia, che peraltro non fa parte del consorzio europeo dell'aviazione, rischia di vedere seriamente danneggiato l'export del suo agroalimentare. Durante l'incontro si è parlato anche di Libia e Cina.