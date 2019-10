Più di 100 manifestanti sono stati arrestati durante le proteste di oggi: lo riporta il South China Morning Post citando fonti della polizia. Gli scontri violenti sono maturati in 13 distretti, mentre in 9 sono stati usati più volte i lacrimogeni. Sul fronte dei feriti, l'Hospital Authority ha segnalato alle 20:00 locali (le 14:00 in Italia) ha contato 51 casi, di cui due in condizioni critiche e due gravi.