Houthi, 'attacco ai sauditi'. Riad nega

I ribelli Houthi dello Yemen hanno annunciato di aver lanciato un violento attacco al confine con l'Arabia Saudita con morti, feriti e prigionieri, ma il Regno ha smentito.

Un portavoce dei ribelli, Yahia Sarie, ha rivendicato l'attacco in una conferenza stampa, affermando di aver fatto prigionieri oltre duemila soldati sauditi, ma senza mostrare prove. Hanno però pubblicato online una serie di video in cui compaiono persone, mezzi e armi con apparenti insegne saudite, che dicono di aver sequestrato. Hanno anche mostrato diverse persone, alcune apparentemente morte, con uniformi militari saudite. La coalizione guidata dai sauditi ha combattuto gli Houthi per conto di un governo riconosciuto a livello internazionale dal 2015 in una guerra che ha ucciso decine di migliaia di persone.