Afghanistan, al voto per le presidenziali, esplosione ad un seggio, feriti

Almeno 15 persone sono rimaste ferite, tre in modo gravissimo, ad un seggio elettorale allestito all'interno di una moschea a Kandahar, nel sud dell'Afghanistan, dove sono in corso le elezioni presidenziali pesantemente minacciate dalla violenza jihadista. Lo afferma la polizia. Fonti ospedaliere di Kandahar parlano di almeno un poliziotto e vari scrutatori fra i feriti.

Si sono aperti stamattina alle 7 ora locale (le 4:30 in Italia) i seggi per le elezioni presidenziali in Afghanistan. Le operazioni di voto termineranno alle ore 15 (le 12:30 italiane). Sono circa 9,5 milioni le persone chiamate alla consultazione elettorale. Quasi cinquemila sedi elettorali sono state istituite in scuole, moschee e complessi ospedalieri in tutto il Paese, con un dispiegamento di oltre settantamila uomini delle forze di sicurezza. I talebani hanno effettuato numerosi attentati con l'avvicinarsi del voto. Nella capitale Kabul e in tutto l'Afghanistan si teme che queste elezioni possano portare a una nuova ondata di violenza. Ma i funzionari afgani insistono sul fatto che questa volta le violenze sono state del 90% inferiori rispetto a quelle nelle precedenti elezioni del 2014.

I due candidati principali sono il presidente uscente Ashraf Ghani e il capo dell'esecutivo Abdullah Abdullah. I due hanno condiviso il potere negli ultimi cinque anni in un governo di unità dopo che le precedenti elezioni sono state travolte dalle accuse di brogli. I risultati ufficiali del voto di oggi non saranno noti per diverse settimane, ma molti temono che un'altra crisi politica possa spezzare la già fragile democrazia di questo Paese. Il governo afghano ha deciso di utilizzare per le elezioni odierne un sofisticato sistema di identificazione biometrica degli elettori che include il riconoscimento di impronte digitali, occhi e viso, progettato per impedire alle persone di votare più volte o di votare al posto degli altri.