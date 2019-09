Libia:Di Maio-Le Drian, serve unica voce

- NEW YORK - "La riunione ministeriale di oggi sulla Libia che co-presiederò col collega francese Jean Yves Le Drian precede la conferenza di Berlino e mira a dire a tutti i Paesi coinvolti sul dossier di parlare con una sole voce": lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio a margine dell'assemblea generale dell'Onu.

Il premier libico Fayez al Sarraj ha escluso colloqui di pace con il leader del governo rivale del suo paese, descrivendolo come un "criminale di guerra". Il generale Khalifa Haftar "non e' un partner per la pace", ha detto all'Assemblea Generale Onu. Sarraj ha definito lui e i suoi sostenitori "golpisti" e li ha incolpati per la continua instabilità in Libia.